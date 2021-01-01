Курица по-мароккански

Курица по-марокканскиАвтор: Морад Рафауи
2 порции
более часа
Ингредиенты
Курица
1000 г
Репчатый лук
300 г
Чеснок
4 зубчика
Молотый имбирь
5 г
Шафран
5 г
Листики петрушки
20 г
Листики кориандра
20 г
Оливки
100 г
Дольки лимона
5
Вода
500 мл
Оливковое масло
30 мл
Соль по вкусу
Свежемолотый черный перец по вкусу
Приготовление
- Лук нарежьте кольцами, чеснок, петрушку и кориандр измельчите.
- Установите мультишеф на режим Жарка, время 10 минут и нажмите Старт. Влейте в чашу оливковое масло, добавьте имбирь, шафран, чеснок и лук. Обжарьте, помешивая.
- После окончания программы влейте в чашу воду, положите целую курицу, добавьте зелень, закройте крышку и готовьте на режиме Тушение в течение 40 минут.
- Готовую курицу переложите на тарелку.
- Чтобы выпарить соус, установите мультишеф на режим Духовка, время 10 минут, закройте крышку и нажмите Старт.
- При подаче разделайте курицу на порционные кусочки, украсьте ломтиками лимона и нарезанными кольцами оливками.
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