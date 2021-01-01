Бутики BORK 8 800 500 88 99
Ваш город
Москва?
cart
Рус Eng
Введите название населённого пункта
Проверьте правильность ввода
    Назад
    РецептыПтица
    Курица по-мароккански
    Курица по-мароккански Курица по-мароккански Курица по-мароккански
    2 порции
    более часа
    Распечатать
    Отправить на почту
    Ингредиенты
    Курица
    1000 г
    Репчатый лук
    300 г
    Чеснок
    4 зубчика
    Молотый имбирь
    5 г
    Шафран
    5 г
    Листики петрушки
    20 г
    Листики кориандра
    20 г
    Оливки
    100 г
    Дольки лимона
    5
    Вода
    500 мл
    Оливковое масло
    30 мл
    Соль по вкусу
    Свежемолотый черный перец по вкусу
    Приготовление
    1. Лук нарежьте кольцами, чеснок, петрушку и кориандр измельчите. 
    2. Установите мультишеф на режим Жарка, время 10 минут и нажмите Старт. Влейте в чашу оливковое масло, добавьте имбирь, шафран, чеснок и лук. Обжарьте, помешивая. 
    3. После окончания программы влейте в чашу воду, положите целую курицу, добавьте зелень, закройте крышку и готовьте на режиме Тушение в течение 40 минут. 
    4. Готовую курицу переложите на тарелку. 
    5. Чтобы выпарить соус, установите мультишеф на режим Духовка, время 10 минут, закройте крышку и нажмите Старт. 
    6. При подаче разделайте курицу на порционные кусочки, украсьте ломтиками лимона и нарезанными кольцами оливками. 
    Техника
    все Мультиварки
    Другие рецепты категории «Птица»

    8 800 500 88 99