Карьера
Офис
Москва
CRM-маркетолог
Москва
Ключевые профессиональные навыки
- Опыт работы CRM маркетологом
- Уверенный пользователь CDP платформы Mindbox
- Умение сегментировать аудиторию используя разные подходы
- Базовые знания Google Analitics, AppMetrika, Roistat
- Понимание основных требований почтовых клиентов к верстке писем: политики спама и закона о рекламе
- Опыт работы с брендами класса люкс будет преимуществом
Условия
- Завтраки и обеды от шеф-повара
- ДМС
- Льготные условия для парковки в деловом комплексе
- Перспективы роста
- Эксклюзивные предложения на приобретение продукции компании
- Возможность обучения/повышения квалификации за счёт компании
- Корпоративная программа по изучению английского языка, фитнес
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Москва
Системный администратор Linux /DevOps
Москва
Ключевые профессиональные навыки
- Компания гарантирует:
- Достойную белую зарплату
- Сильную и отзывчивую команду, атмосферу профессионального развития
- Разноплановые задачи
- Компенсацию обучения на курсах повышения квалификации
Условия
- Завтраки и обеды от шеф-повара, фрукты на полдник
- ДМС
- Настольный теннис
- Льготные условия покупки техники
- Возможность обучения/повышения квалификации за счёт компании
- Корпоративная программа по изучению английского языка
- Льготные условия для парковки в деловом комплексе
- Возможность удаленной работы
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Москва
WEB тестировщик
Москва
Ключевые профессиональные навыки
- Тестирование сайта BORK.ru и других проектов холдинга
- Фиксация результатов
- Постановка
- ТЗ Контроль исполнения и соответствия
- Автоматизация
- Опыт тестирования веб-проектов от 2 лет
- Владение методиками проведения различных видов тестирования
- Опыт автоматического и ручного тестирования
- Умение структурировано фиксировать результаты
- Умение составлять ТЗ
- Нацеленность на рост в смежную более квалифицированную специальность
Условия
- Оклад от 100 000 руб., обсуждается с кандидатом
- Полный рабочий день с 8:00-17:00, офис в «Москва-Сити», башня Империя
- Работа в дружном и профессиональном коллективе
- Перспективы профессионального роста
- Вкусные и полезные завтраки и обеды от шеф-повара за счёт компании
- Настольный теннис
- Корпоративный футбол
- Подарки на день рождения
- Льготные условия для парковки в деловом комплексе
- Возможность проходить обучение за счёт компании
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Москва
Графический дизайнер
Москва
Ключевые профессиональные навыки
- Чувство вкуса и стиля на уровне люкс-сегмента
- Креативность
- Высокая степень ответственности, скорость, внимательность, нацеленность на выдающиеся результаты
- Умение реализовывать смелые идеи и доводить проекты до конца
- Знание и понимание материалов и процессов работы с ними (дизайнерские бумаги, фольги, виды и способы их применения, последние тренды)
- Владение графическими программами: Photoshop, Illustrator, InDesign – обязательно и в совершенстве!
- Рисунок от руки - весомое преимущество
- Высшее профильное образование
- Опыт работы от 3 лет в данном направлении
Условия
- Завтраки и обеды от шеф-повара
- ДМС
- Команда единомышленников
- Льготные условия покупки техники
- Возможность обучения/повышения квалификации за счёт компании
- Корпоративная программа по изучению английского языка
- Льготные условия для парковки в деловом комплексе
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Москва
Повар-универсал (м.Саларьево)
Москва
Ключевые профессиональные навыки
- Наличие актуальной медкнижки
- Аккуратность, доброжелательность, ответственность
- Приготовлении блюд на завтрак, обед, ужин
- Заготовка продуктов
Условия
- График работы: 2/2 (с ночными сменами)
- Место работы - м. Саларьево, ул. Родниковая
- Официальное оформление ( отпуска, больничные оплачиваются)
- ДМС
- Бесплатное питание, форма, программа лояльности (фитнес, подарочные сертификаты)
- ДМС
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Москва
Личный помощник генерального директора
Москва
Ключевые профессиональные навыки
- Свободное владение английским языком
- Опыт на аналогичной должности обязателен
- Умение оперативно и самостоятельно принимать правильные решения
- Организация переговоров с бизнес- партнерами компании
- Гармоничное сочетание безупречного стиля и бизнес-ориентированности
- Опыт работы в консьерж- сервисе, будет преимуществом
Условия
- Завтраки и обеды от шеф-повара, фрукты на полдник
- ДМС
- Настольный теннис
- Льготные условия покупки техники
- Возможность обучения/ повышения квалификации за счет компании
- Корпоративная программа по изучению английского языка
- Льготные условия для парковки в деловом комплексе
Контакты
Москва
IOS разработчик
Москва
Ключевые профессиональные навыки
- Разработку крутых приложений (клиентских и внутренних)
- Желания развиваться
- Знакомство с шаблонами проектирования и умение их применять, придерживаясь принципов SOLID.
- Уверенные знания Swift, iOS SDK и понимание пользовательского интерфейса HIG.
- Опыт использования библиотек Alamofire, RxSwift, CoreData, Kingfisher
- Опыт работы с REST API, знание Swagger.
- Если знакомы с unit-тестами
- Если есть опыт работы с аналитическими сервисами (GA, AppMetrika)
- Если вы понимаете зачем нужны спринты
- Хорошую, белую зарплату
- Сильную и отзывчивую команду
- Компенсацию за курсы повышения квалификации
Условия
- Завтраки, обеды от шеф повара, и фрукты в полдник.
- ДМС
- Настольный теннис и йога
- Льготные условия покупки техники
- Корпоративная программа по изучению Английского языка
- Возможность удаленной работы
Контакты
Москва
Продюсер (фото и видео)
Москва
Ключевые профессиональные навыки
- Опыт организации фото- и видеосъемок, наличие портфолио реализованных проектов в качестве продюсера
- Навыки сет-дизайна и фуд-стайлинга
- Умение работать в сжатых сроках и режиме многозадачности
- Превосходные организаторские способности и коммуникативные навыки
- Креативность, инициативность и творческий подход
- Выполнение тестового задания после успешного прохождения собеседования
Условия
- Трудоустройство в полностью белой компании по ТК РФ
- Место работы - м. Выставочная, башня "Империя"
- График работы с 8:00 до 17:00 или с 09:30 до 18:30
- Наш шеф-повар приятно удивит Вас полезными завтраками и вкусными обедами за счет компании
- ДМС
- Программа лояльности на приобретение бытовой техники
- Корпоративная мобильная связь
- Льготные условия парковки
- Корпоративные футбольные турниры и забеги
- Система лояльности с компаниями партнерами (английский язык, фитнес)
- Перспектива карьерного и профессионального роста
- Уровень заработной платы обсуждается с успешным кандидатом
Контакты
Москва
Бухгалтер по учету расходов и основных средств
Москва
Ключевые профессиональные навыки
- Опыт работы на участке "Учет расходов и ОС
- Знание программы 1С Бухгалтерия 8.2, 8.3
Условия
- Трудоустройство в полностью белой компании по ТК РФ
- ДМС
- Место работы - м. Выставочная, башня "Империя"
- Льготные условия покупки техники
- Наш шеф-повар приятно удивит Вас полезными завтраками и вкусными обедами за счет компании
- Система лояльности с компаниями партнерами (английский язык, фитнес)
- Перспектива карьерного и профессионального роста
Контакты
Москва
Заместитель директора по развитию недвижимости
Москва
Ключевые профессиональные навыки
- Высшее образование
- Опыт работы в сфере недвижимости (девелопмент, управление, брокеридж)
- Опыт работы в street retail
- Опыт самостоятельных переговоров по аренде недвижимости
- Опыт самостоятельного заключения договоров аренды
- Готовность к частым командировкам
Условия
- Оформление в соответствии с ТК РФ
- м. Выставочная, Москва Сити
- Вкусные и полезные завтраки, обеды и полдники от шеф-повара
- Льготная корпоративная мобильная связь
- ДМС
- Программа лояльности на приобретение бытовой техники
- Льготные условия для парковки в деловом комплексе
Контакты
Москва
Ресёчер
Москва
Ключевые профессиональные навыки
- Высшее/не оконченное высшее образование
- Активная жизненная позиция
- Доброжелательность, приветливость, грамотная речь, стрессоустойчивость
- Желание идти на контакт, много общаться и развиваться в сфере HR
- Самостоятельность в принятии решений
- Знание офисных программ, ПК-уверенный пользователь
Условия
- Оформление в соответствии с ТК РФ
- Перспективы профессионального развития
- Полезные завтраки и обеды, полдники от шеф- повара
- Система лояльности с другими компаниями
- Офис в БЦ Москва-сити, башня Империя
- Льготная корпоративная мобильная связь
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Киев
Руководитель представительства в Украине
Киев
Ключевые профессиональные навыки
- Уверенные навыки ведения переговоров, умение убеждать
- Релевантный опыт развития розничной сети, понимание маркетинговых инструментов
- Успешный опыт по реализации проектов по управлению и продвижению товара. Опыт в lux/ premium будет преимуществом
- Креативное мышление, проактивная позиция, перфекционизм
- Умение вдохновлять и мотивировать команду к достижению выдающихся результатов
Условия
- Программа лояльности (эксклюзивные предложения на приобретение продукции компании, изучение иностранных языков, подарки на день рождения)
- ДМС
- Корпоративная мобильная связь
- Льготные условия покупки техники
- Возможность обучения/повышения квалификации за счёт компании
- Компенсация расходов на транспорт
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Москва
Водитель (категории B, C, E)
Москва
Ключевые профессиональные навыки
- Уверенное знание московских дорог, обязательно наличие прав ВСЕХ категорий (B C E)
- Обязателен стаж вождения по категории Е не менее 3 лет
- Работа в службе доставки (развоза)
- Наличие действующей электронной карты для электронного тахографа отечественного производства с блоком СКЗИ
Условия
- Компания гарантирует: высокий уровень дохода + достойный компенсационный пакет (отпуск, бесплатное питание, скидки при покупке бытовой техники, льготные тарифы на мобильную связь, форменную одежду)
- Начало работы с 7 утра м. Саларьево
- 5/2
- Форменная одежда
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Бутики
Воронеж
Продавец-консультант в бутик (Галереи Чижова)
Воронеж
Ключевые профессиональные навыки
- Экстраординарные навыки продаж и опыт работы в Luxe-сегменте
- Умение находить индивидуальный подход к разным людям
- Желание предоставлять безупречный сервис и достигать амбициозных результатов
- Умение дарить положительные эмоции и позитив клиенту
- Способность работать в команде
Условия
- Высокий уровень заработной платы: нет ограничений сверху, всё зависит от личных результатов
- Постоянное обучение и развитие, возможность построить карьеру в рамках компании
- Дружный коллектив, интересные задачи, работу в красивых и комфортных бутиках
- Униформа от ведущих мировых брендов премиум-класса
- Официальное оформление, расширенный социальный пакет и бесплатные обеды
- ДМС
- Программа лояльности
Контакты
Минск
Персональный консультант в бутик
Минск
Ключевые профессиональные навыки
- экстраординарные навыки продаж и опыт работы в LUXe-сегменте
- умение находить индивидуальный подход к разным людям
- желание предоставлять безупречный сервис и достигать амбициозных результатов
- умение дарить положительные эмоции и позитив клиенту
- способность работать в команде
Условия
- дружный коллектив, интересные задачи, работу в красивых и комфортных Бутиках
- постоянное обучение и развитие, возможность построить карьеру в рамках компании
- униформа от ведущих мировых брендов премиум-класса
- высокий уровень заработной платы
- официальное оформление, расширенный социальный пакет и бесплатные обеды
Контакты
Москва
Продавец-консультант в бутик
Москва
Ключевые профессиональные навыки
- Экстраординарные навыки продаж и опыт работы в Luxe-сегменте
- Умение находить индивидуальный подход к разным людям
- Желание предоставлять безупречный сервис и достигать амбициозных результатов
- Умение дарить положительные эмоции и позитив клиенту
- Способность работать в команде
Условия
- Высокий уровень заработной платы: нет ограничений сверху, всё зависит от личных результатов
- Постоянное обучение и развитие, возможность построить карьеру в рамках компании
- Дружный коллектив, интересные задачи, работу в красивых и комфортных бутиках
- Униформа от ведущих мировых брендов премиум-класса
- Официальное оформление, расширенный социальный пакет и бесплатные обеды
- ДМС
- Программа лояльности
Контакты
Астрахань
Продавец-консультант в бутик (ТЦ "Ярмарка")
Астрахань
Ключевые профессиональные навыки
- Экстраординарные навыки продаж и опыт работы в Luxe-сегменте
- Умение находить индивидуальный подход к разным людям
- Желание предоставлять безупречный сервис и достигать амбициозных результатов
- Умение дарить положительные эмоции и позитив клиенту
- Способность работать в команде
Условия
- Высокий уровень заработной платы: нет ограничений сверху, всё зависит от личных результатов
- Постоянное обучение и развитие, возможность построить карьеру в рамках компании
- Дружный коллектив, интересные задачи, работу в красивых и комфортных бутиках
- Униформа от ведущих мировых брендов премиум-класса
- Официальное оформление, расширенный социальный пакет и бесплатные обеды
- ДМС
- Программа лояльности
Контакты
Екатеринбург
Продавец-консультант в бутик
Екатеринбург
Ключевые профессиональные навыки
- экстраординарные навыки продаж и опыт работы в Luxe-сегменте
- умение находить индивидуальный подход к разным людям
- желание предоставлять безупречный сервис и достигать амбициозных результатов
- умение дарить положительные эмоции и позитив клиенту
- способность работать в команде
Условия
- высокий уровень заработной платы: нет ограничений сверху, всё зависит от личных результатов
- постоянное обучение и развитие, возможность построить карьеру в рамках компании
- дружный коллектив, интересные задачи, работу в красивых и комфортных Бутиках
- униформа от ведущих мировых брендов премиум-класса
- официальное оформление, расширенный социальный пакет и бесплатные обеды
Контакты
Челябинск
Продавец-консультант в бутик
Челябинск
Ключевые профессиональные навыки
- Экстраординарные навыки продаж и опыт работы в Luxe-сегменте
- Умение находить индивидуальный подход к разным людям
- Желание предоставлять безупречный сервис и достигать амбициозных результатов
- Умение дарить положительные эмоции и позитив клиенту
- Способность работать в команде
Условия
- Высокий уровень заработной платы: нет ограничений сверху, всё зависит от личных результатов
- Постоянное обучение и развитие, возможность построить карьеру в рамках компании
- Дружный коллектив, интересные задачи, работу в красивых и комфортных бутиках
- Униформа от ведущих мировых брендов премиум-класса
- Официальное оформление, расширенный социальный пакет и бесплатные обеды
- ДМС
- Программа лояльности
Контакты
Ростов-на-Дону
Продавец-консультант в бутик
Ростов-на-Дону
Ключевые профессиональные навыки
- Экстраординарные навыки продаж и опыт работы в Luxe-сегменте
- Умение находить индивидуальный подход к разным людям
- Желание предоставлять безупречный сервис и достигать амбициозных результатов
- Умение дарить положительные эмоции и позитив клиенту
- Способность работать в команде
Условия
- Высокий уровень заработной платы: нет ограничений сверху, всё зависит от личных результатов
- Постоянное обучение и развитие, возможность построить карьеру в рамках компании
- Дружный коллектив, интересные задачи, работу в красивых и комфортных бутиках
- Униформа от ведущих мировых брендов премиум-класса
- Официальное оформление, расширенный социальный пакет и бесплатные обеды
- ДМС
- Программа лояльности
Контакты
Нур-Султан
Продавец-консультант в бутик
Нур-Султан
Ключевые профессиональные навыки
- Экстраординарные навыки продаж и опыт работы в Luxe-сегменте
- Умение находить индивидуальный подход к разным людям
- Желание предоставлять безупречный сервис и достигать амбициозных результатов
- Умение дарить положительные эмоции и позитив клиенту
- Способность работать в команде
Условия
- Высокий уровень заработной платы: нет ограничений сверху, всё зависит от личных результатов
- Постоянное обучение и развитие, возможность построить карьеру в рамках компании
- Дружный коллектив, интересные задачи, работу в красивых и комфортных бутиках
- Униформа от ведущих мировых брендов премиум-класса
- Официальное оформление, расширенный социальный пакет и бесплатные обеды
- ДМС
- Программа лояльности
Контакты
Новосибирск
Продавец-консультант в бутик
Новосибирск
Ключевые профессиональные навыки
- Экстраординарные навыки продаж и опыт работы в Luxe-сегменте
- Умение находить индивидуальный подход к разным людям
- Желание предоставлять безупречный сервис и достигать амбициозных результатов
- Умение дарить положительные эмоции и позитив клиенту
- Способность работать в команде
Условия
- Высокий уровень заработной платы: нет ограничений сверху, всё зависит от личных результатов
- Постоянное обучение и развитие, возможность построить карьеру в рамках компании
- Дружный коллектив, интересные задачи, работу в красивых и комфортных бутиках
- Униформа от ведущих мировых брендов премиум-класса
- Официальное оформление, расширенный социальный пакет и бесплатные обеды
- ДМС
- Программа лояльности
Контакты
Красноярск
Продавец-консультант в бутик
Красноярск
Ключевые профессиональные навыки
- Экстраординарные навыки продаж и опыт работы в Luxe-сегменте
- Умение находить индивидуальный подход к разным людям
- Желание предоставлять безупречный сервис и достигать амбициозных результатов
- Умение дарить положительные эмоции и позитив клиенту
- Способность работать в команде
Условия
- Высокий уровень заработной платы: нет ограничений сверху, всё зависит от личных результатов
- Постоянное обучение и развитие, возможность построить карьеру в рамках компании
- Дружный коллектив, интересные задачи, работу в красивых и комфортных бутиках
- Униформа от ведущих мировых брендов премиум-класса
- Официальное оформление, расширенный социальный пакет и бесплатные обеды
- ДМС
- Программа лояльности
Контакты
Пермь
Продавец-консультант в бутик (ТЦ "Планета")
Пермь
Ключевые профессиональные навыки
- Экстраординарные навыки продаж и опыт работы в Luxe-сегменте
- Умение находить индивидуальный подход к разным людям
- Желание предоставлять безупречный сервис и достигать амбициозных результатов
- Умение дарить положительные эмоции и позитив клиенту
- Способность работать в команде
Условия
- Высокий уровень заработной платы: нет ограничений сверху, всё зависит от личных результатов
- Постоянное обучение и развитие, возможность построить карьеру в рамках компании
- Дружный коллектив, интересные задачи, работу в красивых и комфортных бутиках
- Униформа от ведущих мировых брендов премиум-класса
- Официальное оформление, расширенный социальный пакет и бесплатные обеды
- ДМС
- Программа лояльности
Контакты
Санкт-Петербург
Продавец-консультант в бутик
Санкт-Петербург
Ключевые профессиональные навыки
- Экстраординарные навыки продаж и опыт работы в Luxe-сегменте
- Умение находить индивидуальный подход к разным людям
- Желание предоставлять безупречный сервис и достигать амбициозных результатов
- Умение дарить положительные эмоции и позитив клиенту
- Способность работать в команде
Условия
- Высокий уровень заработной платы: нет ограничений сверху, всё зависит от личных результатов
- Постоянное обучение и развитие, возможность построить карьеру в рамках компании
- Дружный коллектив, интересные задачи, работу в красивых и комфортных бутиках
- Униформа от ведущих мировых брендов премиум-класса
- Официальное оформление, расширенный социальный пакет и бесплатные обеды
- ДМС
- Программа лояльности
Контакты
Тула
Продавец-консультант в бутик
Тула
Ключевые профессиональные навыки
- Экстраординарные навыки продаж и опыт работы в Luxe-сегменте
- Умение находить индивидуальный подход к разным людям
- Желание предоставлять безупречный сервис и достигать амбициозных результатов
- Умение дарить положительные эмоции и позитив клиенту
- Способность работать в команде
Условия
- Высокий уровень заработной платы: нет ограничений сверху, всё зависит от личных результатов
- Постоянное обучение и развитие, возможность построить карьеру в рамках компании
- Дружный коллектив, интересные задачи, работу в красивых и комфортных бутиках
- Униформа от ведущих мировых брендов премиум-класса
- Официальное оформление, расширенный социальный пакет и бесплатные обеды
- ДМС
- Программа лояльности
Контакты
Казань
Продавец-консультант в бутик
Казань
Ключевые профессиональные навыки
- Экстраординарные навыки продаж и опыт работы в Luxe-сегменте
- Умение находить индивидуальный подход к разным людям
- Желание предоставлять безупречный сервис и достигать амбициозных результатов
- Умение дарить положительные эмоции и позитив клиенту
- Способность работать в команде
Условия
- Дружный коллектив, интересные задачи, работу в красивых и комфортных бутиках
- Постоянное обучение и развитие, возможность построить карьеру в рамках компании
- Униформа от ведущих мировых брендов премиум-класса
- Высокий уровень заработной платы
- Официальное оформление, расширенный социальный пакет и бесплатные обеды
- ДМС
- Программа лояльности
Контакты
Санкт-Петербург
Продавец-консультант консьерж-доставки
Санкт-Петербург
Ключевые профессиональные навыки
- Консультация клиентов по продукции, предоставление всей необходимой информации по товару в бутике
- Предоставление первоклассного сервиса
- Доставка бытовой техники BORK клиентам на автомобиле Mercedes
- Осуществление продаж и допродаж
- Достижение поставленных KPI
- Отчетность
- Уверенное знание дорог
- Высшее образование
- Работа в службе доставки с высококлассным уровнем сервиса
- Профессионализм, интеллигентность, опрятность, аккуратность
- Презентабельный внешний вид
- Просьба направлять резюме с фото
- Эмпатия
- Целеустремленность
- Самомотивация
Условия
- График работы 2/2
- Высокий уровень дохода
- Профессиональные тренинги и семинары
- Дружный коллектив и интересные задачи, способствующие профессиональному и личностному развитию
- Униформа
- ДМС