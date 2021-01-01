Бутики BORK 8 800 500 88 99
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    CRM-маркетолог

    Москва

    CRM-маркетолог

    Москва

    Ключевые профессиональные навыки

    • Опыт работы CRM маркетологом
    • Уверенный пользователь CDP платформы Mindbox
    • Умение сегментировать аудиторию используя разные подходы
    • Базовые знания Google Analitics, AppMetrika, Roistat
    • Понимание основных требований почтовых клиентов к верстке писем: политики спама и закона о рекламе
    • Опыт работы с брендами класса люкс будет преимуществом

    Условия

    • Завтраки и обеды от шеф-повара
    • ДМС
    • Льготные условия для парковки в деловом комплексе
    • Перспективы роста
    • Эксклюзивные предложения на приобретение продукции компании
    • Возможность обучения/повышения квалификации за счёт компании
    • Корпоративная программа по изучению английского языка, фитнес

    Контакты

    8 (968) 999-99-99
    Cправки по вакансиям не предоставляются по номеру 8 800 500 88 99 .
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    Системный администратор Linux /DevOps

    Москва

    Системный администратор Linux /DevOps

    Москва

    Ключевые профессиональные навыки

    • Компания гарантирует:
    • Достойную белую зарплату
    • Сильную и отзывчивую команду, атмосферу профессионального развития
    • Разноплановые задачи
    • Компенсацию обучения на курсах повышения квалификации

    Условия

    • Завтраки и обеды от шеф-повара, фрукты на полдник
    • ДМС
    • Настольный теннис
    • Льготные условия покупки техники
    • Возможность обучения/повышения квалификации за счёт компании
    • Корпоративная программа по изучению английского языка
    • Льготные условия для парковки в деловом комплексе
    • Возможность удаленной работы

    Контакты

    8 (968) 999-99-99
    Cправки по вакансиям не предоставляются по номеру 8 800 500 88 99 .
    Откликаясь на вакансию, я соглашаюсь с политикой в отношении обработки персональных данных
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    WEB тестировщик

    Москва

    WEB тестировщик

    Москва

    Ключевые профессиональные навыки

    • Тестирование сайта BORK.ru и других проектов холдинга
    • Фиксация результатов
    • Постановка
    • ТЗ Контроль исполнения и соответствия
    • Автоматизация
    • Опыт тестирования веб-проектов от 2 лет
    • Владение методиками проведения различных видов тестирования
    • Опыт автоматического и ручного тестирования
    • Умение структурировано фиксировать результаты
    • Умение составлять ТЗ
    • Нацеленность на рост в смежную более квалифицированную специальность

    Условия

    • Оклад от 100 000 руб., обсуждается с кандидатом
    • Полный рабочий день с 8:00-17:00, офис в «Москва-Сити», башня Империя
    • Работа в дружном и профессиональном коллективе
    • Перспективы профессионального роста
    • Вкусные и полезные завтраки и обеды от шеф-повара за счёт компании
    • Настольный теннис
    • Корпоративный футбол
    • Подарки на день рождения
    • Льготные условия для парковки в деловом комплексе
    • Возможность проходить обучение за счёт компании

    Контакты

    8 (968) 999-99-99
    Cправки по вакансиям не предоставляются по номеру 8 800 500 88 99 .
    Откликаясь на вакансию, я соглашаюсь с политикой в отношении обработки персональных данных
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    Графический дизайнер

    Москва

    Графический дизайнер

    Москва

    Ключевые профессиональные навыки

    • Чувство вкуса и стиля на уровне люкс-сегмента
    • Креативность
    • Высокая степень ответственности, скорость, внимательность, нацеленность на выдающиеся результаты
    • Умение реализовывать смелые идеи и доводить проекты до конца
    • Знание и понимание материалов и процессов работы с ними (дизайнерские бумаги, фольги, виды и способы их применения, последние тренды)
    • Владение графическими программами: Photoshop, Illustrator, InDesign – обязательно и в совершенстве!
    • Рисунок от руки - весомое преимущество
    • Высшее профильное образование
    • Опыт работы от 3 лет в данном направлении

    Условия

    • Завтраки и обеды от шеф-повара
    • ДМС
    • Команда единомышленников
    • Льготные условия покупки техники
    • Возможность обучения/повышения квалификации за счёт компании
    • Корпоративная программа по изучению английского языка
    • Льготные условия для парковки в деловом комплексе

    Контакты

    8 (968) 999-99-99
    Cправки по вакансиям не предоставляются по номеру 8 800 500 88 99 .
    Откликаясь на вакансию, я соглашаюсь с политикой в отношении обработки персональных данных
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    Повар-универсал (м.Саларьево)

    Москва

    Повар-универсал (м.Саларьево)

    Москва

    Ключевые профессиональные навыки

    • Наличие актуальной медкнижки
    • Аккуратность, доброжелательность, ответственность
    • Приготовлении блюд на завтрак, обед, ужин
    • Заготовка продуктов

    Условия

    • График работы: 2/2 (с ночными сменами)
    • Место работы - м. Саларьево, ул. Родниковая
    • Официальное оформление ( отпуска, больничные оплачиваются)
    • ДМС
    • Бесплатное питание, форма, программа лояльности (фитнес, подарочные сертификаты)
    • ДМС

    Контакты

    8 (968) 999-99-99
    Cправки по вакансиям не предоставляются по номеру 8 800 500 88 99 .
    Откликаясь на вакансию, я соглашаюсь с политикой в отношении обработки персональных данных
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    Личный помощник генерального директора

    Москва

    Личный помощник генерального директора

    Москва

    Ключевые профессиональные навыки

    • Свободное владение английским языком
    • Опыт на аналогичной должности обязателен
    • Умение оперативно и самостоятельно принимать правильные решения
    • Организация переговоров с бизнес- партнерами компании
    • Гармоничное сочетание безупречного стиля и бизнес-ориентированности
    • Опыт работы в консьерж- сервисе, будет преимуществом

    Условия

    • Завтраки и обеды от шеф-повара, фрукты на полдник
    • ДМС
    • Настольный теннис
    • Льготные условия покупки техники
    • Возможность обучения/ повышения квалификации за счет компании
    • Корпоративная программа по изучению английского языка
    • Льготные условия для парковки в деловом комплексе

    Контакты

    8 (968) 999-99-99
    Cправки по вакансиям не предоставляются по номеру 8 800 500 88 99 .
    Откликаясь на вакансию, я соглашаюсь с политикой в отношении обработки персональных данных
    IOS разработчик

    Москва

    IOS разработчик

    Москва

    Ключевые профессиональные навыки

    • Разработку крутых приложений (клиентских и внутренних)
    • Желания развиваться
    • Знакомство с шаблонами проектирования и умение их применять, придерживаясь принципов SOLID.
    • Уверенные знания Swift, iOS SDK и понимание пользовательского интерфейса HIG.
    • Опыт использования библиотек Alamofire, RxSwift, CoreData, Kingfisher
    • Опыт работы с REST API, знание Swagger.
    • Если знакомы с unit-тестами
    • Если есть опыт работы с аналитическими сервисами (GA, AppMetrika)
    • Если вы понимаете зачем нужны спринты
    • Хорошую, белую зарплату
    • Сильную и отзывчивую команду
    • Компенсацию за курсы повышения квалификации

    Условия

    • Завтраки, обеды от шеф повара, и фрукты в полдник.
    • ДМС
    • Настольный теннис и йога
    • Льготные условия покупки техники
    • Корпоративная программа по изучению Английского языка
    • Возможность удаленной работы

    Контакты

    8 (968) 999-99-99
    Cправки по вакансиям не предоставляются по номеру 8 800 500 88 99 .
    Откликаясь на вакансию, я соглашаюсь с политикой в отношении обработки персональных данных
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    Продюсер (фото и видео)

    Москва

    Продюсер (фото и видео)

    Москва

    Ключевые профессиональные навыки

    • Опыт организации фото- и видеосъемок, наличие портфолио реализованных проектов в качестве продюсера
    • Навыки сет-дизайна и фуд-стайлинга
    • Умение работать в сжатых сроках и режиме многозадачности
    • Превосходные организаторские способности и коммуникативные навыки
    • Креативность, инициативность и творческий подход
    • Выполнение тестового задания после успешного прохождения собеседования

    Условия

    • Трудоустройство в полностью белой компании по ТК РФ
    • Место работы - м. Выставочная, башня "Империя"
    • График работы с 8:00 до 17:00 или с 09:30 до 18:30
    • Наш шеф-повар приятно удивит Вас полезными завтраками и вкусными обедами за счет компании
    • ДМС
    • Программа лояльности на приобретение бытовой техники
    • Корпоративная мобильная связь
    • Льготные условия парковки
    • Корпоративные футбольные турниры и забеги
    • Система лояльности с компаниями партнерами (английский язык, фитнес)
    • Перспектива карьерного и профессионального роста
    • Уровень заработной платы обсуждается с успешным кандидатом

    Контакты

    8 (968) 999-99-99
    Cправки по вакансиям не предоставляются по номеру 8 800 500 88 99 .
    Откликаясь на вакансию, я соглашаюсь с политикой в отношении обработки персональных данных
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    Бухгалтер по учету расходов и основных средств

    Москва

    Бухгалтер по учету расходов и основных средств

    Москва

    Ключевые профессиональные навыки

    • Опыт работы на участке "Учет расходов и ОС
    • Знание программы 1С Бухгалтерия 8.2, 8.3

    Условия

    • Трудоустройство в полностью белой компании по ТК РФ
    • ДМС
    • Место работы - м. Выставочная, башня "Империя"
    • Льготные условия покупки техники
    • Наш шеф-повар приятно удивит Вас полезными завтраками и вкусными обедами за счет компании
    • Система лояльности с компаниями партнерами (английский язык, фитнес)
    • Перспектива карьерного и профессионального роста

    Контакты

    8 (968) 999-99-99
    Cправки по вакансиям не предоставляются по номеру 8 800 500 88 99 .
    Откликаясь на вакансию, я соглашаюсь с политикой в отношении обработки персональных данных
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    Заместитель директора по развитию недвижимости

    Москва

    Заместитель директора по развитию недвижимости

    Москва

    Ключевые профессиональные навыки

    • Высшее образование
    • Опыт работы в сфере недвижимости (девелопмент, управление, брокеридж)
    • Опыт работы в street retail
    • Опыт самостоятельных переговоров по аренде недвижимости
    • Опыт самостоятельного заключения договоров аренды
    • Готовность к частым командировкам

    Условия

    • Оформление в соответствии с ТК РФ
    • м. Выставочная, Москва Сити
    • Вкусные и полезные завтраки, обеды и полдники от шеф-повара
    • Льготная корпоративная мобильная связь
    • ДМС
    • Программа лояльности на приобретение бытовой техники
    • Льготные условия для парковки в деловом комплексе

    Контакты

    8 (968) 999-99-99
    Cправки по вакансиям не предоставляются по номеру 8 800 500 88 99 .
    Откликаясь на вакансию, я соглашаюсь с политикой в отношении обработки персональных данных
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    Ресёчер

    Москва

    Ресёчер

    Москва

    Ключевые профессиональные навыки

    • Высшее/не оконченное высшее образование
    • Активная жизненная позиция
    • Доброжелательность, приветливость, грамотная речь, стрессоустойчивость
    • Желание идти на контакт, много общаться и развиваться в сфере HR
    • Самостоятельность в принятии решений
    • Знание офисных программ, ПК-уверенный пользователь

    Условия

    • Оформление в соответствии с ТК РФ
    • Перспективы профессионального развития
    • Полезные завтраки и обеды, полдники от шеф- повара
    • Система лояльности с другими компаниями
    • Офис в БЦ Москва-сити, башня Империя
    • Льготная корпоративная мобильная связь

    Контакты

    8 (968) 999-99-99
    Cправки по вакансиям не предоставляются по номеру 8 800 500 88 99 .
    Откликаясь на вакансию, я соглашаюсь с политикой в отношении обработки персональных данных
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    Руководитель представительства в Украине

    Киев

    Руководитель представительства в Украине

    Киев

    Ключевые профессиональные навыки

    • Уверенные навыки ведения переговоров, умение убеждать
    • Релевантный опыт развития розничной сети, понимание маркетинговых инструментов
    • Успешный опыт по реализации проектов по управлению и продвижению товара. Опыт в lux/ premium будет преимуществом
    • Креативное мышление, проактивная позиция, перфекционизм
    • Умение вдохновлять и мотивировать команду к достижению выдающихся результатов

    Условия

    • Программа лояльности (эксклюзивные предложения на приобретение продукции компании, изучение иностранных языков, подарки на день рождения)
    • ДМС
    • Корпоративная мобильная связь
    • Льготные условия покупки техники
    • Возможность обучения/повышения квалификации за счёт компании
    • Компенсация расходов на транспорт

    Контакты

    8 (968) 999-99-99
    Cправки по вакансиям не предоставляются по номеру 8 800 500 88 99 .
    Откликаясь на вакансию, я соглашаюсь с политикой в отношении обработки персональных данных
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    Водитель (категории B, C, E)

    Москва

    Водитель (категории B, C, E)

    Москва

    Ключевые профессиональные навыки

    • Уверенное знание московских дорог, обязательно наличие прав ВСЕХ категорий (B C E)
    • Обязателен стаж вождения по категории Е не менее 3 лет
    • Работа в службе доставки (развоза)
    • Наличие действующей электронной карты для электронного тахографа отечественного производства с блоком СКЗИ

    Условия

    • Компания гарантирует: высокий уровень дохода + достойный компенсационный пакет (отпуск, бесплатное питание, скидки при покупке бытовой техники, льготные тарифы на мобильную связь, форменную одежду)
    • Начало работы с 7 утра м. Саларьево
    • 5/2
    • Форменная одежда

    Контакты

    8 (968) 999-99-99
    Cправки по вакансиям не предоставляются по номеру 8 800 500 88 99 .
    Откликаясь на вакансию, я соглашаюсь с политикой в отношении обработки персональных данных
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    Бутики
    Продавец-консультант в бутик (Галереи Чижова)

    Воронеж

    Продавец-консультант в бутик (Галереи Чижова)

    Воронеж

    Ключевые профессиональные навыки

    • Экстраординарные навыки продаж и опыт работы в Luxe-сегменте
    • Умение находить индивидуальный подход к разным людям
    • Желание предоставлять безупречный сервис и достигать амбициозных результатов
    • Умение дарить положительные эмоции и позитив клиенту
    • Способность работать в команде

    Условия

    • Высокий уровень заработной платы: нет ограничений сверху, всё зависит от личных результатов
    • Постоянное обучение и развитие, возможность построить карьеру в рамках компании
    • Дружный коллектив, интересные задачи, работу в красивых и комфортных бутиках
    • Униформа от ведущих мировых брендов премиум-класса
    • Официальное оформление, расширенный социальный пакет и бесплатные обеды
    • ДМС
    • Программа лояльности

    Контакты

    8 (968) 999-99-99
    Cправки по вакансиям не предоставляются по номеру 8 800 500 88 99 .
    Откликаясь на вакансию, я соглашаюсь с политикой в отношении обработки персональных данных
    откликнуться через HH.ru 
    Персональный консультант в бутик

    Минск

    Персональный консультант в бутик

    Минск

    Ключевые профессиональные навыки

    • экстраординарные навыки продаж и опыт работы в LUXe-сегменте
    • умение находить индивидуальный подход к разным людям
    • желание предоставлять безупречный сервис и достигать амбициозных результатов
    • умение дарить положительные эмоции и позитив клиенту
    • способность работать в команде

    Условия

    • дружный коллектив, интересные задачи, работу в красивых и комфортных Бутиках
    • постоянное обучение и развитие, возможность построить карьеру в рамках компании
    • униформа от ведущих мировых брендов премиум-класса
    • высокий уровень заработной платы
    • официальное оформление, расширенный социальный пакет и бесплатные обеды

    Контакты

    8 (968) 999-99-99
    Cправки по вакансиям не предоставляются по номеру 8 800 500 88 99 .
    Откликаясь на вакансию, я соглашаюсь с политикой в отношении обработки персональных данных
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    Продавец-консультант в бутик

    Москва

    Продавец-консультант в бутик

    Москва

    Ключевые профессиональные навыки

    • Экстраординарные навыки продаж и опыт работы в Luxe-сегменте
    • Умение находить индивидуальный подход к разным людям
    • Желание предоставлять безупречный сервис и достигать амбициозных результатов
    • Умение дарить положительные эмоции и позитив клиенту
    • Способность работать в команде

    Условия

    • Высокий уровень заработной платы: нет ограничений сверху, всё зависит от личных результатов
    • Постоянное обучение и развитие, возможность построить карьеру в рамках компании
    • Дружный коллектив, интересные задачи, работу в красивых и комфортных бутиках
    • Униформа от ведущих мировых брендов премиум-класса
    • Официальное оформление, расширенный социальный пакет и бесплатные обеды
    • ДМС
    • Программа лояльности

    Контакты

    8 (968) 999-99-99
    Cправки по вакансиям не предоставляются по номеру 8 800 500 88 99 .
    Откликаясь на вакансию, я соглашаюсь с политикой в отношении обработки персональных данных
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    Продавец-консультант в бутик (ТЦ "Ярмарка")

    Астрахань

    Продавец-консультант в бутик (ТЦ "Ярмарка")

    Астрахань

    Ключевые профессиональные навыки

    • Экстраординарные навыки продаж и опыт работы в Luxe-сегменте
    • Умение находить индивидуальный подход к разным людям
    • Желание предоставлять безупречный сервис и достигать амбициозных результатов
    • Умение дарить положительные эмоции и позитив клиенту
    • Способность работать в команде

    Условия

    • Высокий уровень заработной платы: нет ограничений сверху, всё зависит от личных результатов
    • Постоянное обучение и развитие, возможность построить карьеру в рамках компании
    • Дружный коллектив, интересные задачи, работу в красивых и комфортных бутиках
    • Униформа от ведущих мировых брендов премиум-класса
    • Официальное оформление, расширенный социальный пакет и бесплатные обеды
    • ДМС
    • Программа лояльности

    Контакты

    8 (968) 999-99-99
    Cправки по вакансиям не предоставляются по номеру 8 800 500 88 99 .
    Откликаясь на вакансию, я соглашаюсь с политикой в отношении обработки персональных данных
    откликнуться через HH.ru 
    Продавец-консультант в бутик

    Екатеринбург

    Продавец-консультант в бутик

    Екатеринбург

    Ключевые профессиональные навыки

    • экстраординарные навыки продаж и опыт работы в Luxe-сегменте
    • умение находить индивидуальный подход к разным людям
    • желание предоставлять безупречный сервис и достигать амбициозных результатов
    • умение дарить положительные эмоции и позитив клиенту
    • способность работать в команде

    Условия

    • высокий уровень заработной платы: нет ограничений сверху, всё зависит от личных результатов
    • постоянное обучение и развитие, возможность построить карьеру в рамках компании
    • дружный коллектив, интересные задачи, работу в красивых и комфортных Бутиках
    • униформа от ведущих мировых брендов премиум-класса
    • официальное оформление, расширенный социальный пакет и бесплатные обеды

    Контакты

    8 (968) 999-99-99
    Cправки по вакансиям не предоставляются по номеру 8 800 500 88 99 .
    Откликаясь на вакансию, я соглашаюсь с политикой в отношении обработки персональных данных
    откликнуться через HH.ru 
    Продавец-консультант в бутик

    Челябинск

    Продавец-консультант в бутик

    Челябинск

    Ключевые профессиональные навыки

    • Экстраординарные навыки продаж и опыт работы в Luxe-сегменте
    • Умение находить индивидуальный подход к разным людям
    • Желание предоставлять безупречный сервис и достигать амбициозных результатов
    • Умение дарить положительные эмоции и позитив клиенту
    • Способность работать в команде

    Условия

    • Высокий уровень заработной платы: нет ограничений сверху, всё зависит от личных результатов
    • Постоянное обучение и развитие, возможность построить карьеру в рамках компании
    • Дружный коллектив, интересные задачи, работу в красивых и комфортных бутиках
    • Униформа от ведущих мировых брендов премиум-класса
    • Официальное оформление, расширенный социальный пакет и бесплатные обеды
    • ДМС
    • Программа лояльности

    Контакты

    8 (968) 999-99-99
    Cправки по вакансиям не предоставляются по номеру 8 800 500 88 99 .
    Откликаясь на вакансию, я соглашаюсь с политикой в отношении обработки персональных данных
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    Продавец-консультант в бутик

    Ростов-на-Дону

    Продавец-консультант в бутик

    Ростов-на-Дону

    Ключевые профессиональные навыки

    • Экстраординарные навыки продаж и опыт работы в Luxe-сегменте
    • Умение находить индивидуальный подход к разным людям
    • Желание предоставлять безупречный сервис и достигать амбициозных результатов
    • Умение дарить положительные эмоции и позитив клиенту
    • Способность работать в команде

    Условия

    • Высокий уровень заработной платы: нет ограничений сверху, всё зависит от личных результатов
    • Постоянное обучение и развитие, возможность построить карьеру в рамках компании
    • Дружный коллектив, интересные задачи, работу в красивых и комфортных бутиках
    • Униформа от ведущих мировых брендов премиум-класса
    • Официальное оформление, расширенный социальный пакет и бесплатные обеды
    • ДМС
    • Программа лояльности

    Контакты

    8 (968) 999-99-99
    Cправки по вакансиям не предоставляются по номеру 8 800 500 88 99 .
    Откликаясь на вакансию, я соглашаюсь с политикой в отношении обработки персональных данных
    откликнуться через HH.ru 
    Продавец-консультант в бутик

    Нур-Султан

    Продавец-консультант в бутик

    Нур-Султан

    Ключевые профессиональные навыки

    • Экстраординарные навыки продаж и опыт работы в Luxe-сегменте
    • Умение находить индивидуальный подход к разным людям
    • Желание предоставлять безупречный сервис и достигать амбициозных результатов
    • Умение дарить положительные эмоции и позитив клиенту
    • Способность работать в команде

    Условия

    • Высокий уровень заработной платы: нет ограничений сверху, всё зависит от личных результатов
    • Постоянное обучение и развитие, возможность построить карьеру в рамках компании
    • Дружный коллектив, интересные задачи, работу в красивых и комфортных бутиках
    • Униформа от ведущих мировых брендов премиум-класса
    • Официальное оформление, расширенный социальный пакет и бесплатные обеды
    • ДМС
    • Программа лояльности

    Контакты

    8 (968) 999-99-99
    Cправки по вакансиям не предоставляются по номеру 8 800 500 88 99 .
    Откликаясь на вакансию, я соглашаюсь с политикой в отношении обработки персональных данных
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    Продавец-консультант в бутик

    Новосибирск

    Продавец-консультант в бутик

    Новосибирск

    Ключевые профессиональные навыки

    • Экстраординарные навыки продаж и опыт работы в Luxe-сегменте
    • Умение находить индивидуальный подход к разным людям
    • Желание предоставлять безупречный сервис и достигать амбициозных результатов
    • Умение дарить положительные эмоции и позитив клиенту
    • Способность работать в команде

    Условия

    • Высокий уровень заработной платы: нет ограничений сверху, всё зависит от личных результатов
    • Постоянное обучение и развитие, возможность построить карьеру в рамках компании
    • Дружный коллектив, интересные задачи, работу в красивых и комфортных бутиках
    • Униформа от ведущих мировых брендов премиум-класса
    • Официальное оформление, расширенный социальный пакет и бесплатные обеды
    • ДМС
    • Программа лояльности

    Контакты

    8 (968) 999-99-99
    Cправки по вакансиям не предоставляются по номеру 8 800 500 88 99 .
    Откликаясь на вакансию, я соглашаюсь с политикой в отношении обработки персональных данных
    откликнуться через HH.ru 
    Продавец-консультант в бутик

    Красноярск

    Продавец-консультант в бутик

    Красноярск

    Ключевые профессиональные навыки

    • Экстраординарные навыки продаж и опыт работы в Luxe-сегменте
    • Умение находить индивидуальный подход к разным людям
    • Желание предоставлять безупречный сервис и достигать амбициозных результатов
    • Умение дарить положительные эмоции и позитив клиенту
    • Способность работать в команде

    Условия

    • Высокий уровень заработной платы: нет ограничений сверху, всё зависит от личных результатов
    • Постоянное обучение и развитие, возможность построить карьеру в рамках компании
    • Дружный коллектив, интересные задачи, работу в красивых и комфортных бутиках
    • Униформа от ведущих мировых брендов премиум-класса
    • Официальное оформление, расширенный социальный пакет и бесплатные обеды
    • ДМС
    • Программа лояльности

    Контакты

    8 (968) 999-99-99
    Cправки по вакансиям не предоставляются по номеру 8 800 500 88 99 .
    Откликаясь на вакансию, я соглашаюсь с политикой в отношении обработки персональных данных
    Продавец-консультант в бутик (ТЦ "Планета")

    Пермь

    Продавец-консультант в бутик (ТЦ "Планета")

    Пермь

    Ключевые профессиональные навыки

    • Экстраординарные навыки продаж и опыт работы в Luxe-сегменте
    • Умение находить индивидуальный подход к разным людям
    • Желание предоставлять безупречный сервис и достигать амбициозных результатов
    • Умение дарить положительные эмоции и позитив клиенту
    • Способность работать в команде

    Условия

    • Высокий уровень заработной платы: нет ограничений сверху, всё зависит от личных результатов
    • Постоянное обучение и развитие, возможность построить карьеру в рамках компании
    • Дружный коллектив, интересные задачи, работу в красивых и комфортных бутиках
    • Униформа от ведущих мировых брендов премиум-класса
    • Официальное оформление, расширенный социальный пакет и бесплатные обеды
    • ДМС
    • Программа лояльности

    Контакты

    8 (968) 999-99-99
    Cправки по вакансиям не предоставляются по номеру 8 800 500 88 99 .
    Откликаясь на вакансию, я соглашаюсь с политикой в отношении обработки персональных данных
    откликнуться через HH.ru 
    Продавец-консультант в бутик

    Санкт-Петербург

    Продавец-консультант в бутик

    Санкт-Петербург

    Ключевые профессиональные навыки

    • Экстраординарные навыки продаж и опыт работы в Luxe-сегменте
    • Умение находить индивидуальный подход к разным людям
    • Желание предоставлять безупречный сервис и достигать амбициозных результатов
    • Умение дарить положительные эмоции и позитив клиенту
    • Способность работать в команде

    Условия

    • Высокий уровень заработной платы: нет ограничений сверху, всё зависит от личных результатов
    • Постоянное обучение и развитие, возможность построить карьеру в рамках компании
    • Дружный коллектив, интересные задачи, работу в красивых и комфортных бутиках
    • Униформа от ведущих мировых брендов премиум-класса
    • Официальное оформление, расширенный социальный пакет и бесплатные обеды
    • ДМС
    • Программа лояльности

    Контакты

    8 (968) 999-99-99
    Cправки по вакансиям не предоставляются по номеру 8 800 500 88 99 .
    Откликаясь на вакансию, я соглашаюсь с политикой в отношении обработки персональных данных
    откликнуться через HH.ru 
    Продавец-консультант в бутик

    Тула

    Продавец-консультант в бутик

    Тула

    Ключевые профессиональные навыки

    • Экстраординарные навыки продаж и опыт работы в Luxe-сегменте
    • Умение находить индивидуальный подход к разным людям
    • Желание предоставлять безупречный сервис и достигать амбициозных результатов
    • Умение дарить положительные эмоции и позитив клиенту
    • Способность работать в команде

    Условия

    • Высокий уровень заработной платы: нет ограничений сверху, всё зависит от личных результатов
    • Постоянное обучение и развитие, возможность построить карьеру в рамках компании
    • Дружный коллектив, интересные задачи, работу в красивых и комфортных бутиках
    • Униформа от ведущих мировых брендов премиум-класса
    • Официальное оформление, расширенный социальный пакет и бесплатные обеды
    • ДМС
    • Программа лояльности

    Контакты

    8 (968) 999-99-99
    Cправки по вакансиям не предоставляются по номеру 8 800 500 88 99 .
    Откликаясь на вакансию, я соглашаюсь с политикой в отношении обработки персональных данных
    откликнуться через HH.ru 
    Продавец-консультант в бутик

    Казань

    Продавец-консультант в бутик

    Казань

    Ключевые профессиональные навыки

    • Экстраординарные навыки продаж и опыт работы в Luxe-сегменте
    • Умение находить индивидуальный подход к разным людям
    • Желание предоставлять безупречный сервис и достигать амбициозных результатов
    • Умение дарить положительные эмоции и позитив клиенту
    • Способность работать в команде

    Условия

    • Дружный коллектив, интересные задачи, работу в красивых и комфортных бутиках
    • Постоянное обучение и развитие, возможность построить карьеру в рамках компании
    • Униформа от ведущих мировых брендов премиум-класса
    • Высокий уровень заработной платы
    • Официальное оформление, расширенный социальный пакет и бесплатные обеды
    • ДМС
    • Программа лояльности

    Контакты

    8 (968) 999-99-99
    Cправки по вакансиям не предоставляются по номеру 8 800 500 88 99 .
    Откликаясь на вакансию, я соглашаюсь с политикой в отношении обработки персональных данных
    откликнуться через HH.ru 
    Продавец-консультант консьерж-доставки

    Санкт-Петербург

    Продавец-консультант консьерж-доставки

    Санкт-Петербург

    Ключевые профессиональные навыки

    • Консультация клиентов по продукции, предоставление всей необходимой информации по товару в бутике
    • Предоставление первоклассного сервиса
    • Доставка бытовой техники BORK клиентам на автомобиле Mercedes
    • Осуществление продаж и допродаж
    • Достижение поставленных KPI
    • Отчетность
    • Уверенное знание дорог
    • Высшее образование
    • Работа в службе доставки с высококлассным уровнем сервиса
    • Профессионализм, интеллигентность, опрятность, аккуратность
    • Презентабельный внешний вид
    • Просьба направлять резюме с фото
    • Эмпатия
    • Целеустремленность
    • Самомотивация

    Условия

    • График работы 2/2
    • Высокий уровень дохода
    • Профессиональные тренинги и семинары
    • Дружный коллектив и интересные задачи, способствующие профессиональному и личностному развитию
    • Униформа
    • ДМС

    Контакты

    8 (968) 999-99-99
    Cправки по вакансиям не предоставляются по номеру 8 800 500 88 99 .
    Откликаясь на вакансию, я соглашаюсь с политикой в отношении обработки персональных данных
    откликнуться через HH.ru 
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