Гранита с апельсином и дыней

Гранита с апельсином и дынейАвтор: Денис Никифоров
4 порции
до 15 минут
Ингредиенты
Дыня (канталупа)
1 шт.
Свежевыжатый апельсиновый сок
200 мл
Сок лимона
1 ч.л.
Сахар
110 г
Приготовление
- Мякоть дыни крупно нарежьте и очистите от семечек.
- Все ингредиенты поместите в чашу суперблендера и зафиксируйте крышку.
- Измельчайте на скорости PUREE 20 секунд до однородной консистенции.
- Переложите получившуюся смесь в термостойкую емкость, накройте пищевой пленкой и замораживайте минимум 4-6 часов.
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