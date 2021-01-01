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    РецептыВыпечка и десерты
    Гранита с апельсином и дыней
    Гранита с апельсином и дыней Гранита с апельсином и дыней Гранита с апельсином и дыней
    4 порции
    до 15 минут
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    Ингредиенты
    Дыня (канталупа)
    1 шт.
    Свежевыжатый апельсиновый сок
    200 мл
    Сок лимона
    1 ч.л.
    Сахар
    110 г
    Приготовление
    1. Мякоть дыни крупно нарежьте и очистите от семечек.
    2. Все ингредиенты поместите в чашу суперблендера и зафиксируйте крышку.
    3. Измельчайте на скорости PUREE 20 секунд до однородной консистенции.
    4. Переложите получившуюся смесь в термостойкую емкость, накройте пищевой пленкой и замораживайте минимум 4-6 часов.
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