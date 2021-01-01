Куриные котлеты на пару

Куриные котлеты на паруАвтор: Денис Никифоров
2 порции
до 15 минут
Ингредиенты
Куриный фарш
300 г
Репчатый лук
1 шт
Чеснок
2 зубчика
Белый хлеб
100 г
Молоко
50 мл
Яйца
1 шт
Соль и свежемолотый черный перец по вкусу
Приготовление
- Лук измельчите, хлеб размочите в молоке и перемешайте. Добавьте яйцо, соль, черный перец. Перемешайте и слепите котлеты.
- В чашу мультишефа влейте воду, установите решетку для приготовления на пару, выложите на нее котлеты, закройте крышку, выберите программу Пароварка, время 15 минут и нажмите Старт.
Техникавсе Мультиварки
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