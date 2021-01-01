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    РецептыПтица
    Куриные котлеты на пару
    Куриные котлеты на пару
    2 порции
    до 15 минут
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    Ингредиенты
    Куриный фарш
    300 г
    Репчатый лук
    1 шт
    Чеснок
    2 зубчика
    Белый хлеб
    100 г
    Молоко
    50 мл
    Яйца
    1 шт
    Соль и свежемолотый черный перец по вкусу
    Приготовление
    1. Лук измельчите, хлеб размочите в молоке и перемешайте. Добавьте яйцо, соль, черный перец. Перемешайте и слепите котлеты.
    2. В чашу мультишефа влейте воду, установите решетку для приготовления на пару, выложите на нее котлеты, закройте крышку, выберите программу Пароварка, время 15 минут и нажмите Старт.
    Техника
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