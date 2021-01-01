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    РецептыМясо
    Паровые биточки с творогом
    Паровые биточки с творогом
    4 порции
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    Ингредиенты
    Мякоть говядины
    300 г
    Творог
    160 г
    Сметана
    3 ст.л
    Сливочное масло
    60 г
    Вода
    2 мерных стакана
    Перец черный молотый, соль по вкусу.
    Приготовление
    1. Мясо пропустите 2 раза через мясорубку BORK.
    2. Творог протрите через сито.
    3. Мясо соедините с творогом, и маслом, посолите, поперчите и перемешайте. из массы сформуйте биточки.
    4. В чашу мультиварки установите решетку для приготовления на пару и налейте воду. Биточки выложите на смазанную маслом решетку мультиварки, полейте сметаной, выберите режим пароварка, установите время 15 минут и нажмите кнопку Старт.
    5. При подаче биточки оформите зеленью. на гарнир можно подать салат из свежих овощей.
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