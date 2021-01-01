Паровые биточки с творогом

Паровые биточки с творогомАвтор: Денис Никифоров
4 порции
Ингредиенты
Мякоть говядины
300 г
Творог
160 г
Сметана
3 ст.л
Сливочное масло
60 г
Вода
2 мерных стакана
Перец черный молотый, соль по вкусу.
Приготовление
- Мясо пропустите 2 раза через мясорубку BORK.
- Творог протрите через сито.
- Мясо соедините с творогом, и маслом, посолите, поперчите и перемешайте. из массы сформуйте биточки.
- В чашу мультиварки установите решетку для приготовления на пару и налейте воду. Биточки выложите на смазанную маслом решетку мультиварки, полейте сметаной, выберите режим пароварка, установите время 15 минут и нажмите кнопку Старт.
- При подаче биточки оформите зеленью. на гарнир можно подать салат из свежих овощей.
Техникавсе Мультиварки
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