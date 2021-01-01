Пудинг из говядины

Пудинг из говядиныАвтор: Денис Никифоров
2 порции
Ингредиенты
Мякоть отварной говядины
300 г
Яйца
2 шт
Сливки (38%)
4 ст. л.
Молоко
4 ст. л.
Сливочное масло
40 г
Вода
2 мерных стакана
Рубленный зеленый лук
2 ст. л.
Соль по вкусу
Приготовление
- Мякоть говядины пропустите 2 раза через мясорубку BORK,
- добавьте взбитые сливки, молоко, яичный желток, соль
- и перемешайте. Соедините массу со взбитым яичным белком,
- перемешайте.
- Выложите полученную смесь в смазанные маслом
- силиконовые формочки.
- В чашу мультиварки налейте воду, установите решетку
- для приготовления на пару. Формочки установите на решетку,
- закройте крышку, выберите режим пароварка, установите
- время 25 минут и нажмите кнопку Старт.
- При подаче полейте растопленным маслом и посыпьте
- рубленым зеленым луком. на гарнир можно подать вареные
- овощи.
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