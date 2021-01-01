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    РецептыМясо
    Пудинг из говядины
    Пудинг из говядины
    2 порции
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    Ингредиенты
    Мякоть отварной говядины
    300 г
    Яйца
    2 шт
    Сливки (38%)
    4 ст. л.
    Молоко
    4 ст. л.
    Сливочное масло
    40 г
    Вода
    2 мерных стакана
    Рубленный зеленый лук
    2 ст. л.
    Соль по вкусу
    Приготовление
    1. Мякоть говядины пропустите 2 раза через мясорубку BORK,
    2. добавьте взбитые сливки, молоко, яичный желток, соль
    3. и перемешайте. Соедините массу со взбитым яичным белком,
    4. перемешайте.
    5. Выложите полученную смесь в смазанные маслом
    6. силиконовые формочки.
    7. В чашу мультиварки налейте воду, установите решетку
    8. для приготовления на пару. Формочки установите на решетку,
    9. закройте крышку, выберите режим пароварка, установите
    10. время 25 минут и нажмите кнопку Старт.
    11. При подаче полейте растопленным маслом и посыпьте
    12. рубленым зеленым луком. на гарнир можно подать вареные
    13. овощи.
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