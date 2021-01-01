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    РецептыНапитки
    Тройной зеленый смузи
    Тройной зеленый смузи Тройной зеленый смузи
    4 порции
    до 15 минут
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    Ингредиенты
    Зеленое яблоко
    1 шт.
    Огурцы
    1 шт.
    Листья шпината
    30 г
    Листья салата романо или айсберг
    20 г
    Банан
    1 шт.
    Стебель сельдерея
    1/2 шт.
    Лимон
    1/2 шт.
    Вода
    500 мл
    Лёд
    6 кубиков
    Приготовление
    1. Яблоко разрежьте на 4 части и удалите сердцевину.
    2. Огурец, сельдерей, очищенный банан крупно нарежьте.
    3. С лимона снимите цедру и извлеките косточки.
    4. Все ингредиенты поместите в чашу суперблендера и зафиксируйте крышку. Смешайте в режиме GREEN SMOOTHIE.
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