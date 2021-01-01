Тройной зеленый смузи

Тройной зеленый смузиАвтор: Денис Никифоров
4 порции
до 15 минут
Ингредиенты
Зеленое яблоко
1 шт.
Огурцы
1 шт.
Листья шпината
30 г
Листья салата романо или айсберг
20 г
Банан
1 шт.
Стебель сельдерея
1/2 шт.
Лимон
1/2 шт.
Вода
500 мл
Лёд
6 кубиков
Приготовление
- Яблоко разрежьте на 4 части и удалите сердцевину.
- Огурец, сельдерей, очищенный банан крупно нарежьте.
- С лимона снимите цедру и извлеките косточки.
- Все ингредиенты поместите в чашу суперблендера и зафиксируйте крышку. Смешайте в режиме GREEN SMOOTHIE.
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