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    РецептыСалаты, гарниры и закуски
    Острый дип из кешью
    Острый дип из кешью Острый дип из кешью Острый дип из кешью
    1 порция
    до 15 минут
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    Ингредиенты
    Орехи кешью
    300 г
    Чеснок
    2 зубчика
    Кунжут
    40 г
    Кокосовое молоко
    125 мл
    Сок лимона
    1 ст.л.
    Оливковое масла
    1 ст.л.
    Кайенский перец
    1/2 ч.л.
    Соль
    по вкусу
    Перец
    по вкусу
    Кедровые орехи
    по вкусу
    Приготовление
    1. Кешью замочите в воде на ночь.
    2. Слейте воду и поместите кешью в чашу суперблендера.
    3. Добавьте чеснок, кунжут, кокосовое молоко, сок лимона, оливковое масло, кайенский перец и зафиксируйте крышку.
    4. Смешивайте на скорости PUREE 40 секунд до однородной консистенции, утрамбовывая темпером.
    5. Добавьте соль и перец по вкусу.
    6. Украсьте кедровыми орешками.
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