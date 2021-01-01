Острый дип из кешью

Острый дип из кешьюАвтор: Денис Никифоров
1 порция
до 15 минут
Ингредиенты
Орехи кешью
300 г
Чеснок
2 зубчика
Кунжут
40 г
Кокосовое молоко
125 мл
Сок лимона
1 ст.л.
Оливковое масла
1 ст.л.
Кайенский перец
1/2 ч.л.
Соль
по вкусу
Перец
по вкусу
Кедровые орехи
по вкусу
Приготовление
- Кешью замочите в воде на ночь.
- Слейте воду и поместите кешью в чашу суперблендера.
- Добавьте чеснок, кунжут, кокосовое молоко, сок лимона, оливковое масло, кайенский перец и зафиксируйте крышку.
- Смешивайте на скорости PUREE 40 секунд до однородной консистенции, утрамбовывая темпером.
- Добавьте соль и перец по вкусу.
- Украсьте кедровыми орешками.
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