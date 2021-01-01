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    РецептыДетское меню
    Суп-пюре из печени
    Суп-пюре из печени Суп-пюре из печени Суп-пюре из печени
    1 порция
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    Ингредиенты
    Печень телячья
    50 г
    Белый хлеб без корочки
    50 г
    Овощной бульон или вода
    200 мл
    Молоко
    50 мл
    Желток
    1 шт
    Сливочное масло
    5 г
    Приготовление
    1. Хлеб замочите в молоке на 5 минут. Печень промойте, удалите пленку и измельчите с помощью блендера вместе с хлебом и желтком.
    2. В чашу мультишефа влейте бульон или воду, добавьте печеночную массу, сливочное масло, закройте крышку, выберите программу Тушение, время 10 минут и нажмите Старт.
    3. После окончания приготовления взбейте содержимое чаши мультишефа с помощью блендера BORK B802.
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