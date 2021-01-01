Суп-пюре из печени

Суп-пюре из печениАвтор: Денис Никифоров
1 порция
Ингредиенты
Печень телячья
50 г
Белый хлеб без корочки
50 г
Овощной бульон или вода
200 мл
Молоко
50 мл
Желток
1 шт
Сливочное масло
5 г
Приготовление
- Хлеб замочите в молоке на 5 минут. Печень промойте, удалите пленку и измельчите с помощью блендера вместе с хлебом и желтком.
- В чашу мультишефа влейте бульон или воду, добавьте печеночную массу, сливочное масло, закройте крышку, выберите программу Тушение, время 10 минут и нажмите Старт.
- После окончания приготовления взбейте содержимое чаши мультишефа с помощью блендера BORK B802.
Техника
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