Пюре из батата и курицы

Пюре из батата и курицыАвтор: Денис Никифоров
1 порция
Ингредиенты
Куриное филе
100 г
Батат
100 г
Цветная капуста
50 г
Тыква
50 г
Оливковое масло
1 ч.л
Вода
2 мерных стакана
Приготовление
- Куриное филе, батат, цветную капусту, тыкву нарежьте на средние кубики.
- В чашу мультишефа влейте воду, установите решетку для приготовления на пару, выложите филе и овощи, закройте крышку, выберите программу Пароварка, время 15 минут и нажмите Старт.
- После окончания приготовления взбейте содержимое чаши с помощью блендера BORK B802.
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