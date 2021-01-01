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    РецептыДетское меню
    Пюре из батата и курицы
    Пюре из батата и курицы Пюре из батата и курицы Пюре из батата и курицы
    1 порция
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    Ингредиенты
    Куриное филе
    100 г
    Батат
    100 г
    Цветная капуста
    50 г
    Тыква
    50 г
    Оливковое масло
    1 ч.л
    Вода
    2 мерных стакана
    Приготовление
    1. Куриное филе, батат, цветную капусту, тыкву нарежьте на средние кубики.
    2. В чашу мультишефа влейте воду, установите решетку для приготовления на пару, выложите филе и овощи, закройте крышку, выберите программу Пароварка, время 15 минут и нажмите Старт.
    3. После окончания приготовления взбейте содержимое чаши с помощью блендера BORK B802.
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