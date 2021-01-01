Бутики BORK 8 800 500 88 99
Ваш город
Москва?
cart
Рус Eng
Введите название населённого пункта
Проверьте правильность ввода
    Назад
    РецептыПервые блюда
    Гороховый суп
    Гороховый суп Гороховый суп Гороховый суп
    4 порции
    до 15 минут
    Распечатать
    Отправить на почту
    Ингредиенты
    Для объема готового продукта
    1 л:
    Замороженный зеленый горошек
    420 г
    Перья зеленого лука или 1/2 красного репчатого лука
    Овощной бульон или вода
    500 мл
    Листья мяты
    15 г
    Соль, перец по вкусу
    Йогурт по вкусу
    Приготовление
    1. Горошек предварительно разморозьте.
    2. Лук нарежьте.
    3. Горошек, лук, овощной бульон поместите в чашу суперблендера и зафиксируйте крышку. Смешайте в режиме SOUP.
    4. Добавьте листья мяты, соль, перец, зафиксируйте крышку.
    5. Смешивайте в режиме CHOP в течение 15 секунд.
    6. Разлейте суп по порциям, добавьте йогурт по вкусу.
    Техника
    все Блендеры
    Другие рецепты категории «Первые блюда»

    8 800 500 88 99