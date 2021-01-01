Гороховый суп

Гороховый супАвтор: Денис Никифоров
4 порции
до 15 минут
Ингредиенты
Для объема готового продукта
1 л:
Замороженный зеленый горошек
420 г
Перья зеленого лука или 1/2 красного репчатого лука
Овощной бульон или вода
500 мл
Листья мяты
15 г
Соль, перец по вкусу
Йогурт по вкусу
Приготовление
- Горошек предварительно разморозьте.
- Лук нарежьте.
- Горошек, лук, овощной бульон поместите в чашу суперблендера и зафиксируйте крышку. Смешайте в режиме SOUP.
- Добавьте листья мяты, соль, перец, зафиксируйте крышку.
- Смешивайте в режиме CHOP в течение 15 секунд.
- Разлейте суп по порциям, добавьте йогурт по вкусу.
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