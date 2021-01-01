Бутики BORK 8 800 500 88 99
Ваш город
Москва?
cart
Рус Eng
Введите название населённого пункта
Проверьте правильность ввода
    Назад
    РецептыДетское меню
    Суп-пюре из шпината
    Суп-пюре из шпината Суп-пюре из шпината Суп-пюре из шпината
    2 порции
    Распечатать
    Отправить на почту
    Ингредиенты
    Свежий шпинат
    200 г
    Мука
    10 г
    Молоко
    100 мл
    Вода
    100 мл
    Сливочное масло
    5 г
    Соль по вкусу
    Приготовление
    1. Шпинат промойте в проточной воде и нарежьте произвольно. Молоко смешайте с мукой.
    2. В чашу мультишефа положите шпинат, добавьте молоко, воду, сливочное масло, соль, закройте крышку, выберите программу Тушение, время 10 минут и нажмите Старт.
    3. После окончания приготовления измельчите содержимое чаши мультишефа с помощью блендера BORK B802.
    Техника
    Другие рецепты категории «Детское меню»

    8 800 500 88 99