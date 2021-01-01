Суп-пюре из шпината

Суп-пюре из шпинатаАвтор: Денис Никифоров
2 порции
Ингредиенты
Свежий шпинат
200 г
Мука
10 г
Молоко
100 мл
Вода
100 мл
Сливочное масло
5 г
Соль по вкусу
Приготовление
- Шпинат промойте в проточной воде и нарежьте произвольно. Молоко смешайте с мукой.
- В чашу мультишефа положите шпинат, добавьте молоко, воду, сливочное масло, соль, закройте крышку, выберите программу Тушение, время 10 минут и нажмите Старт.
- После окончания приготовления измельчите содержимое чаши мультишефа с помощью блендера BORK B802.
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