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    РецептыПервые блюда
    Суп с обезжиренным йогуртом и укропом
    Суп с обезжиренным йогуртом и укропом Суп с обезжиренным йогуртом и укропом Суп с обезжиренным йогуртом и укропом
    1 порция
    до 10 минут
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    Ингредиенты
    Йогурт (0%)
    450 г
    Огурцы
    30 г
    Красный перец чили
    2 г
    Укроп
    2 г
    Стебель сельдерея
    20 г
    Винный уксус
    2 ст. л.
    Оливковое масло
    15 г
    Зеленый лук
    15 г
    Редис
    10 г
    Молотый перец
    по вкусу
    Соль
    по вкусу
    Приготовление
    1. Огурцы нарежьте произвольно.
    2. Смешайте огурцы с йогуртом, оливковым маслом, винным уксусом, солью и перцем в блендере B802 в течение 5 минут. После окончания приготовления перелейте в тарелку.
    3. Стебель сельдерея и редис нарежьте тонкими ломтиками, перец чили – кольцами, укроп измельчите, затем переложите все в тарелку с йогуртом.
    4. Подавайте суп с тостами.
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