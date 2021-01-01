Суп с обезжиренным йогуртом и укропом

Суп с обезжиренным йогуртом и укропомАвтор: Бруно Марино
1 порция
до 10 минут
Ингредиенты
Йогурт (0%)
450 г
Огурцы
30 г
Красный перец чили
2 г
Укроп
2 г
Стебель сельдерея
20 г
Винный уксус
2 ст. л.
Оливковое масло
15 г
Зеленый лук
15 г
Редис
10 г
Молотый перец
по вкусу
Соль
по вкусу
Приготовление
- Огурцы нарежьте произвольно.
- Смешайте огурцы с йогуртом, оливковым маслом, винным уксусом, солью и перцем в блендере B802 в течение 5 минут. После окончания приготовления перелейте в тарелку.
- Стебель сельдерея и редис нарежьте тонкими ломтиками, перец чили – кольцами, укроп измельчите, затем переложите все в тарелку с йогуртом.
- Подавайте суп с тостами.
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