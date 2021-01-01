1 порция
до 15 минут
Ингредиенты
Яичные желтки
3 шт
Белый винный уксус
1 ст.л
Горячая вода
1 ст.л
Соль
1/2 ч.л
Сливочное масло
250 г
Эстрагон
20 листиков
Дижонская горчица
1 ч.л
Приготовление
- В уксус добавьте эстрагон и нагрейте до 70 °C. Затем охладите до комнатной температуры.
- Все ингредиенты, кроме масла, поместите в чашу суперблендера и зафиксируйте крышку. Смешивайте на скорости MILL 30 секунд.
- Растопите сливочное масло на водяной бане и охладите до 50 °С.
- Смешивайте соус на скорости MIX 1 минуту и одновременно тонкой струйкой влейте масло.
Техникавсе Блендеры
Отправить на почту
Рецепт отправлен