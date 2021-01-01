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    РецептыСалаты, гарниры и закуски
    Бернез
    Бернез Бернез
    1 порция
    до 15 минут
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    Ингредиенты
    Яичные желтки
    3 шт
    Белый винный уксус
    1 ст.л
    Горячая вода
    1 ст.л
    Соль
    1/2 ч.л
    Сливочное масло
    250 г
    Эстрагон
    20 листиков
    Дижонская горчица
    1 ч.л
    Приготовление
    1. В уксус добавьте эстрагон и нагрейте до 70 °C. Затем охладите до комнатной температуры.
    2. Все ингредиенты, кроме масла, поместите в чашу суперблендера и зафиксируйте крышку. Смешивайте на скорости MILL 30 секунд.
    3. Растопите сливочное масло на водяной бане и охладите до 50 °С.
    4. Смешивайте соус на скорости MIX 1 минуту и одновременно тонкой струйкой влейте масло.
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