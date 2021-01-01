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    РецептыСалаты, гарниры и закуски
    Хумус
    Хумус Хумус Хумус
    1 порция
    до 15 минут
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    Ингредиенты
    Болгарский перец
    1 шт.
    Оливковое масло
    2 ч.л.
    Отварной нут
    850 г
    Зубчик чеснока
    3 шт.
    Сок лимона
    Вода
    60 мл
    Тахини
    2 ч.л.
    Кумин
    1 ч.л.
    Соль
    по вкусу
    Перец
    по вкусу
    Приготовление
    1. Перец разрежьте пополам и удалите сердцевину.
    2. Смажьте перец оливковым маслом и запекайте 10 минут при температуре 180 °C.
    3. Затем переложите в отдельную емкость, охладите, очистите и крупно
    4. в отдельную емкость, охладите, очистите и крупно нарежьте.
    5. Мякоть перца, нут, чеснок, сок лимона, воду, тахини,
    6. кумин и оставшееся масло поместите в чашу суперблендера и зафиксируйте крышку.
    7. Смешивайте на скорости PUREE 20–30 секунд до однородной консистенциии, утрамбовывая темпером.
    8. Добавьте соль и перец по вкусу.
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