1 порция
до 15 минут
Ингредиенты
Болгарский перец
1 шт.
Оливковое масло
2 ч.л.
Отварной нут
850 г
Зубчик чеснока
3 шт.
Сок лимона
Вода
60 мл
Тахини
2 ч.л.
Кумин
1 ч.л.
Соль
по вкусу
Перец
по вкусу
Приготовление
- Перец разрежьте пополам и удалите сердцевину.
- Смажьте перец оливковым маслом и запекайте 10 минут при температуре 180 °C.
- Затем переложите в отдельную емкость, охладите, очистите и крупно
- в отдельную емкость, охладите, очистите и крупно нарежьте.
- Мякоть перца, нут, чеснок, сок лимона, воду, тахини,
- кумин и оставшееся масло поместите в чашу суперблендера и зафиксируйте крышку.
- Смешивайте на скорости PUREE 20–30 секунд до однородной консистенциии, утрамбовывая темпером.
- Добавьте соль и перец по вкусу.
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