Суп-пюре из цукини

Суп-пюре из цукиниАвтор: Денис Никифоров
4 порции
15 - 30 минут
Ингредиенты
Цукини
2 шт.
Картофель
1 шт.
Вода
4 мерных стакана
Репчатый лук
1 шт.
Чеснок
2 зубчика
Куриный бульон
2 мерных стакана
Сливки (33%)
1/2 мерного стакана
Сливочное масло
2 ст.л.
Карри
по вкусу
Соль
по вкусу
Приготовление
- Цукини и картофель нарежьте кубиками, лук и чеснок крупно порубите.
- В чашу мультиварки с маслом положите лук.
- Выберите режим Жарка, установите время 5 минут, температуру 125 °С и нажмите кнупку Старт.
- Оставшиейся нарезанные овощи добавьте в чашу мультиварки и добавьте воду.
- Закройте крышку, выберите режим Мультиповар, установите время 30 минут, температуру 90 °С и нажмите кнопку Старт.
- После сигнала об окончании приготовления овощную массу слегка остудите, переложите в отдельную емкость, добавьте сливки, карри и соль.
- Измельчите в пюре в блендере или в кухонном комбайне.
- Измельченную овощную массу перелейте снова в чашу мультиварки и выберите режим подогрев на 10 минут.
- мультиварки и выберите режим подогрев на 10 минут.
- Для улучшения вкуса не открывайте крышку в течение еще 10 минут после окончания приготовления.
- Перед подачей оформите зеленью.
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