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    РецептыПервые блюда
    Суп-пюре из цукини
    Суп-пюре из цукини
    4 порции
    15 - 30 минут
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    Ингредиенты
    Цукини
    2 шт.
    Картофель
    1 шт.
    Вода
    4 мерных стакана
    Репчатый лук
    1 шт.
    Чеснок
    2 зубчика
    Куриный бульон
    2 мерных стакана
    Сливки (33%)
    1/2 мерного стакана
    Сливочное масло
    2 ст.л.
    Карри
    по вкусу
    Соль
    по вкусу
    Приготовление
    1. Цукини и картофель нарежьте кубиками, лук и чеснок крупно порубите.
    2. В чашу мультиварки с маслом положите лук.
    3. Выберите режим Жарка, установите время 5 минут, температуру 125 °С и нажмите кнупку Старт.
    4. Оставшиейся нарезанные овощи добавьте в чашу мультиварки и добавьте воду.
    5. Закройте крышку, выберите режим Мультиповар, установите время 30 минут, температуру 90 °С и нажмите кнопку Старт.
    6. После сигнала об окончании приготовления овощную массу слегка остудите, переложите в отдельную емкость, добавьте сливки, карри и соль.
    7. Измельчите в пюре в блендере или в кухонном комбайне.
    8. Измельченную овощную массу перелейте снова в чашу мультиварки и выберите режим подогрев на 10 минут.
    9. мультиварки и выберите режим подогрев на 10 минут.
    10. Для улучшения вкуса не открывайте крышку в течение еще 10 минут после окончания приготовления.
    11. Перед подачей оформите зеленью.
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