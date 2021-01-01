Тыквенный суп

Тыквенный супАвтор: Денис Никифоров
2 порции
Ингредиенты
Круглая тыква
300 г
Груши или яблоки
300 г
Брокколи
100 г
Кокосовая вода
500 мл
Оливковое масло по вкусу
Соль и свежемолотый черный перец по вкусу
Приготовление
- Тыкву очистите от кожуры, нарежьте кубиками, выложите на противень, посолите, поперчите, сбрызните оливковым маслом и поставьте в мини-печь, разогретую до 180°С, на 15 мин.
- Груши или яблоки очистите. Брокколи отварите.
- Сложите все ингредиенты в чашу блендера, влейте кокосовую воду, посолите, поперчите и смешивайте в режиме SOUP.
Техникавсе Блендеры
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