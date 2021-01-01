Бутики BORK 8 800 500 88 99
Ваш город
Москва?
cart
Рус Eng
Введите название населённого пункта
Проверьте правильность ввода
    Назад
    РецептыПервые блюда
    Тыквенный суп
    Тыквенный суп
    2 порции
    Распечатать
    Отправить на почту
    Ингредиенты
    Круглая тыква
    300 г
    Груши или яблоки
    300 г
    Брокколи
    100 г
    Кокосовая вода
    500 мл
    Оливковое масло по вкусу
    Соль и свежемолотый черный перец по вкусу
    Приготовление
    1. Тыкву очистите от кожуры, нарежьте кубиками, выложите на противень, посолите, поперчите, сбрызните оливковым маслом и поставьте в мини-печь, разогретую до 180°С, на 15 мин.
    2. Груши или яблоки очистите. Брокколи отварите.
    3. Сложите все ингредиенты в чашу блендера, влейте кокосовую воду, посолите, поперчите и смешивайте в режиме SOUP.
    Техника
    все Блендеры
    Другие рецепты категории «Первые блюда»

    8 800 500 88 99